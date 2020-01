Auto si ribalta e va in fiamme, due morti carbonizzati a Genova

E' successo questa notte nel capoluogo ligure. L'auto si è prima schiantata su uno spartitraffico si è capovolta per poi prendere fuoco. Una terza persona salvata per un soffio

Due persone sono morte carbonizzate la scorsa notte a Genova nell’incendio dell’auto su cui viaggiavano che si è capovolta. Una persona è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto in Corso Europa poco prima delle 3, in direzione del centro città.

I tre viaggiavano a bordo di una Giulia Alfa Romeo quando per cause in corso di accertamento si è schiantata su uno spartitraffico per poi ribaltarsi e prendere fuoco. Le due vittime, un giovane di 23 anni e l’altra sui cinquantanni, erano sui sedili anteriori della “Giulia”. Una terza persona è stata salvata da un giovane che ha assistito allo schianto, aiutandola ad uscire dall’auto in fiamme.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale san Martino: ha solo contusioni multiple e lievi ustioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.