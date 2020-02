Coronavirus, Mattarella: “Confido in senso di responsabilità e unità di impegno”

“Desidero esprimere riconoscenza ai medici, al personale sanitario, ai ricercatori, alle donne e agli uomini della Protezione civile e delle Forze armate, a quanti in questi giorni si stanno impegnando – con abnegazione e generosità – per fronteggiare e arginare il rischio di diffusione del coronavirus”. E’ quanto ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull’emergenza del Covid-19 in Italia.

“Il Ministero della Salute – aggiunge Mattarella – e le Regioni con territori in cui sono presenti casi di contagio stanno operando con tempestività e hanno approntato i protocolli necessari ad affrontare l’emergenza, potendo contare su un sistema sanitario in grado di reagire con efficacia. Questa richiede anche la piena collaborazione di tutta la popolazione secondo le indicazioni delle autorità sanitarie”.

“Sono vicino a quanti sono stati colpiti e alle loro comunità che vivono momenti di comprensibile ansia. Rivolgo un pensiero alle due vittime ed esprimo solidarietà ai loro familiari. Confido che senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri concittadini”, conclude il capo dello Stato

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb