Coronavirus, Borrelli: il bilancio è di 229 contagi e sei morti

Sono 229 le persone contagiate dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. Di queste 6 persone sono decedute e 1 persona è guarita. Questi i dati ufficiali comunicati oggi nella conferenza delle ore 18 dal Capo della Protezione civile e Commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli.

Delle 222 persone in osservazione e trattamento, 101 sono ricoverate con sintomi, 27 sono in terapia intensiva e 94 sono in isolamento domiciliare.

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente: Lombardia: 172, Veneto: 33, Emilia Romagna: 18, Piemonte: 3, Lazio: 3.

La notizia della persona deceduta agli Spedali di Brescia data dalla agenzie nelle scorse ore è stata smentita dalla regione Lombardia. “In merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa in relazione ad una morte agli Spedali Civili di Brescia – spiega una nota della Regione stessa -, sentita la Direzione Sanitaria dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione, precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso”.

