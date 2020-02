Coronavirus, i morti sono 6. Tutti anziani ricoverati per altre patologie

Sei vittime e quasi 220 contagi. E’ questo il bilancio parziale della diffusione del coronavirus al nord Italia. La sesta vittima è, come le altre, una persona anziana di 80 anni già ricoverata per altre patologie. Ed è sempre mistero sulle cause del contagio da parte di persone già con un quadro clinico difficile. LEGGI “IL DUBBIO: E SE IL “PAZIENTE ZERO” FOSSE NEI FARMACI?”

Un altra persona è morta agli Spedali civili di Brescia dove era stata trasferita perché risultata positiva al Coronavirus: la donna, anche lei anziana, era una paziente oncologica e il quadro clinico era già compromesso.

Il dato aggiornato a mezzogiorno dal commissario Borrelli è di 219 contagiati: 169 casi in Lombardia (comprese 5 delle vittime), 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore dimesso). Dei positivi, tra gli altri, 99 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 23 sono in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare.

In Veneto sono saliti a 32, contro i 27 di stamane, i casi confermati di coronavirus: si tratta di 24 pazienti del cluster di Vo’ Euganeo, 4 casi di Mirano e 4 casi a Venezia. In Laguna è stato annullato il celebre carnevale.

