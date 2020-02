Coronavirus, il punto alle ore 18. Borrelli: “400 contagiati, 12 morti e tre guariti”

Sono 400 le persone colpite da coronavirus (Covid-19), 12 le vittime e 3 guariti (di cui 1 dimesso). E’ questo il bilancio dell’emergenza sanitaria in Italia comunicato alle ore 18 dal commissario Angelo Borrelli. Sui contagiati c’è un incremento di 26 casi.

Le persone contagiate sono così suddivise per Regione:

258 in Lombardia

71 in Veneto

47 in Emilia Romagna. Rispetto al 24 febbraio si è verificato un incremento di 17 casi

3 in Piemonte

3 nel Lazio (si tratta di due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani e del ricercatore dimesso, tutti guariti)

3 in Sicilia (comitiva proveniente dalla provincia di Bergamo)

2 in Toscana

11 in Liguria. Rispetto al 24 febbraio si è verificato un incremento di 9 casi

1 in Trentino Alto Adige

1 nelle Marche

I primi casi in Italia

I primi due casi di Coronavirus in Italia, una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati il 30 gennaio dall’Istituto Spallanzani, dove sono stati ricoverati in isolamento dal 29 gennaio). Il 26 febbraio sono stati dichiarati guariti.

Il primo caso di trasmissione secondaria si è verificato all’Ospedale di Codogno il 18 febbraio 2020.

La maggioranza dei casi rilevati è in isolamento domiciliare e non necessita di cure ospedaliere.

Sorveglianza e controlli

Nel nostro Paese è attiva una rete di sorveglianza sul nuovo coronavirus e sono stati attivati controlli e screening sotto il coordinamento della task force ministeriale.

L’Italia ha bloccato il 30 gennaio con un’Ordinanza del ministro della Salute tutti i voli da e per la Cina per 90 giorni, oltre a quelli provenienti da Wuhan, già sospesi dalle autorità cinesi.

Il Governo italiano ha dichiarato il 31 gennaio lo Stato di emergenza, stanziato i primi fondi e nominato Commissario straordinario per l’emergenza il Capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge con misure per il divieto di accesso e allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi.

In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 i Comuni interessati alle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio sono:

nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo ; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto: Vo’ Euganeo.

