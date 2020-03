Positivo al Coronavirus va al market a fare la spesa, indagato per epidemia colposa

Nonostante fosse stato trovato positivo al coronavirus faceva tranquillamente la spesa in un supermercato invece di rimanere in autoisolamento. Così un inserviente dell’ospedale di Sciacca (Agrigento) è stato indagato dalla procura per concorso colposo in epidemia e inosservanza delle normative disposte per far fronte all’emergenza Coronavirus.

L’inchiesta è nata dopo una denuncia e la magistratura ha avvisato del caso l’autorità sanitaria. Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punito fino a 12 anni.

