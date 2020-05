I “Gilet Arancioni” del generale Pappalardo protestano in diverse piazze: “Libertà”

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Migliaia di persone aderenti al movimento “Gilet Arancioni”, fondato in questi mesi di lockdown dall’ex generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo, hanno manifestato il loro dissenso contro il governo in diverse città italiane.

Qualche migliaio di persone si sono radunate in Piazza Duomo, a Milano, per invocare, tra le altre cose, “libertà e dignità”, oltre che il ritorno alla “lira italica” e un “governo votato dal popolo”.

Proteste anche in Piazza Maggiore a Bologna. Gruppi di persone, tra cui anche alcuni Gilet arancioni, si sono ritrovati sul Crescentone, con striscioni e bandiere.

Gilet arancioni in piazza anche a Torino, dove i manifestanti si sono radunati in piazza Statuto, nel centro della città, per una manifestazione di protesta al grido di “libertà, libertà” e “dignità, dignità”. La manifestazione si è svolta pacificamente e senza intoppi.

In molti casi si sono creati assembramenti. Scrive al riguardo un utente sulla pagina del generale Pappalardo: “A tutti quelli che stanno criticando la manifestazione di oggi per le norme di sicurezza ricordo che qualche settimana fa i ristoratori hanno manifestato nel pieno rispetto di tutte le norme sul distanziamento sociale e sono stati multati di 400 euro ciascuno senza nessuna pietà….forse è ora di cambiare musica per farsi sentire”.

Qualche tensione a Roma dove gruppi di persone e Gilet arancioni si sono radunati in piazza per andare a protestare sotto Palazzo Chigi, sede del governo. I manifestanti hanno però trovato sbarrate le strade di accesso da numerose camionette della Polizia e centinaia di agenti in tenuta antisommossa.

Quella di oggi rientra in una serie di manifestazioni in diverse città italiane che precedono quella nazionale a Roma annunciata dal generale Pappalardo per il prossimo 2 Giugno. “Saremo milioni – aveva detto l’ex alto ufficiale dell’Arma -, in una manifestazione di protesta contro i governanti che sarà pacifica e non violenta”.

