Uccide moglie e figlio di 5 anni, poi si lancia dal balcone e si salva

Il duplice omicidio in Piemonte. Lei avrebbe annunciato di volerlo lasciare, un fatto non accettato dall'uomo. Nella notte la furia omicida: ha colpito prima lei e poi il bambino mentre dormivano. Lui è ora piantonato in stato di fermo, non è in pericolo di vita