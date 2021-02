Coppia scivola in dirupo e muore. Volo di 200 metri davanti alla figlia

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Una coppia milanese, lei 35 anni e lui 49, sono morti scivolando in un dirupo davanti agli occhi della figlia di cinque anni. È accaduto sul monte Vareno, ad Angolo Terme, nel Bresciano: la donna è scivolata e il marito nel tentativo di salvarla è pure lui precipitato per oltre duecento metri. Con la figlia è rimasta una coppia di amici delle vittime, testimone della tragedia.

Stando a quanto fin qui ricostruito anche e soprattutto in base alle testimonianze, la donna è scivolata su una lastra di ghiaccio, nei pressi di una canale, ed è precipitata in un dirupo e il marito, nel tentativo di salvarla, è caduto anche lui per oltre duecento metri. Sono morti entrambi sul colpo.

Sotto choc la figlia, immediatamente protetta dalla coppia di amici della vittima che ha lanciato l’allarme attivando le ricerche. Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, con le squadre delle Stazioni di Breno, V Delegazione Bresciana, e di Clusone, VI Delegazione Orobica, hanno lavorato ore per recuperare i corpi, ormai senza vita. La coppia milanese è precipitata nel vuoto attorno alle 13 di domenica e l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine si è concluso per le 17.