Frosinone, scontro frontale la vigilia di Pasqua, è strage: 4 morti

Il grave incidente è avvenuto nella serata di ieri sulla Casilina, nel frusinate. Le vittime, di cui tre giovanissime, erano della provincia di Caserta. Uno dei ragazzi era collegato in diretta social. Strazio tra i parenti

E’ di quattro morti il bilancio di un grave incidente stradale tra due auto avvenuto nella serata di ieri, vigilia di Pasqua, a San Vittore (Frosinone), al confine tra Lazio e Campania, lungo la Casilina: le vittime sono tre giovanissimi di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta, e un 52enne.

Nell’impatto frontale tra le due auto sono morte sul colpo tre giovani che erano a bordo di una Mito rossa. La quarta vittima, a bordo di una Fiat Idea, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha poi perso la vita poco dopo. I carabinieri della compagnia di Cassino stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le vittime, secondo quanto riporta Frosinone today, sono Carlo Romanelli, 19 anni da compiere a luglio; Matteo Simone, 19 anni e Luigi Franzese, 20 anni. L’ultima vittima è il conducente dell’Idea, Claudio Amato, 52 anni residente a Campo Zillone, frazione di Mignano Montelungo.

Lo scontro frontale tra le due auto è avvenuto poco dopo le 20.30 nei pressi di una semicurva della regionale Casilina, in territorio di San Vittore ma in direzione San Pietro Infine. All’improvviso un forte boato ha scosso la quiete della serata.

“Abbiamo sentito un boato e poi solo il rumore di un motore impazzito – ha raccontato uno dei primi soccorritori che vive in zona -. Davanti gli occhi una scena che difficilmente potrò dimenticare: le auto distrutte e quei poveretti senza vita. Abbiamo chiamato i soccorsi ma ci siano resi conto che per loro non c’era nulla da fare”.

La morte in diretta social

Stando a quanto riporta il quotidiano online, una delle vittime, Luigi Franzese, era in diretta sulla sua pagina Instagram quando è avvenuto lo scontro e molti amici hanno assistito inermi alla tragedia. Per questo motivo i familiari dei ragazzi sono arrivati sul posto ancor prima che i soccorsi potessero evitare l’accesso all’area. Scene di pura disperazione con grida strazianti e lacrime che hanno scosso tutti.

