Emorragia cerebrale dopo il vaccino. Gravissimo un avvocato in Sicilia

Un avvocato di 45 anni, Mario Turrisi, è finito in rianimazione al Policlinico di Messina a causa di una emorragia cerebrale sopraggiunta dopo essersi sottoposto al vaccino. L’uomo, originario di Tusa, era giunto nel nosocomio messinese la scorsa notte, dopo essersi sentito male. In un primo momento l’uomo era stato dato per morto, poi in una nota dell’ospedale è stato precisato che il 45enne è vivo ma versa in condizioni gravissime.

Il legale era stato sottoposto al vaccino Astrazeneca nelle scorse settimane, il 12 marzo, e dopo pochi giorni dalla somministrazione del siero ha cominciato ad accusare forti mal di testa. A Pasqua le sue condizioni si sono aggravate e ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Messina. Il caso, come da prassi, è stato segnalato all’Aifa.

Nei giorni scorsi era morta la professoressa Augusta Turiaco, di 55 anni, insegnante di musica della scuola media Mazzini-Gallo, deceduta per una trombosi dopo che nelle settimane precedenti era stata sottoposta al vaccino di AstraZeneca. Sul decesso della docente la Procura di Messina ha aperto una inchiesta.

In aumento le reazioni avverse dei vaccini. 250mila in Ue. Il database dell’Ema segnala che Astrazeneca ha superato Pfizer. Occhi puntati sul vaccino di Johnson & Johnson, da pochissimo in commercio: la quasi totalità delle reazioni segnalate (137) è grave.

Finora sono oltre 250mila le reazioni avverse da vaccino registrate in Ue, larga parte delle quali in Italia, anche molto gravi. Secondo il database Eudravigilance dell’Ema, Astrazeneca con oltre 133mila reazioni avverse segnalate (oltre 8mila in Italia) ha superato Pfizer, che ha fatto registrare al 3 Aprile 2021 oltre 127 mila casi (primo tra i paesi Ue l’Italia con oltre 37mila casi), tra cui molti decessi tra i sanitari, i primi ad essersi sottoposti alla vaccinazione. Il vaccino Moderna, entrato da poco in commercio, ha finora raggiunto quasi 12mila reazioni avverse (in Italia un migliaio) mentre il vaccino Janssen di Johnson & Johnson, da pochissimo in circolazione, 137 casi, dei quali quasi tutti sono riportati come gravi. (grafici dell’Ema)

