Grave incidente stradale a Palermo, due morti e diversi feriti

E’ di due morti e diversi feriti, di cui due gravissimi, il bilancio di un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla circonvallazione a Palermo, nel sottopasso di piazzale Einstein: a perdere la vita due ragazze a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un altro mezzo e una moto. Le vittime sono Chiara Ziami e Alessia Bommarito, di 20 e ventuno anni. La prima giovane è morta ieri sul colpo, la seconda stamattina all’ospedale di Palermo.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un Van, uno scooter Yamaha 400 e la Fiat Panda, con a bordo le due vittime. Il loro mezzo si è capovolto. Sul posto hanno operato la polizia, i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118.

Nelle immagini di videosorveglianza esaminate dalle forze dell’ordine e citate dall’Ansa, si vede la Fiat Panda Bianca con a bordo le due giovani morte, Chiara Ziami e Alessia Bommarito, nonché un ragazzo di 17 anni, che percorrevano la circonvallazione in direzione Trapani.

D’un tratto l’auto fa una brusca sferzata per cercare di evitare l’impatto con una vettura davanti che procedeva più lentamente. L’auto è salita sullo spartitraffico e lo ha superato colpendo lateralmente il Van che percorreva viale Regione in direzione Catania.

Il Van è finito di traverso mentre la Panda si è capovolta sullo spartitraffico. Nel frattempo è sopraggiunto un giovane a bordo si un grosso scooter che si è trovato davanti il Van. Anche lui non ha potuto evitare l’impatto.

Nella sede stradale ci sono detriti ovunque e i tanti soccorritori che cercano di salvare le automobiliste, i passeggeri del furgone e i motociclisti. Alla fine il bilancio è di 2 giovani morte e 14 feriti. Di questi due sono in gravi condizioni. Le indagini sull’incidente per accertare le responsabilità sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

