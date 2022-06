Uccide moglie e figliastra e si costituisce. Si stavano separando

Duplice omicidio nel Modenese. A morire sotto colpi di arma da fuoco sono madre e figlia, Gabriela Trandafir, 47enne di origine rumena, e sua figlia Renata Alexandra, di appena 22 anni. A ucciderle, secondo le prime informazioni, marito di lei e patrigno della ventiduenne, Salvatore Montefusco, di 69 anni, imprenditore edile di origine campana.

La tragedia è avvenuta attorno a mezzogiorno in via Cassola di Sotto, a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). L’allarme è stato dato dallo stesso Montefusco. Il contesto attorno cui si è consumato il duplice delitto viene inquadrato in rapporti inclinati tra il presunto assassino e le vittime. L’arma utilizzata per uccidere madre e figlia sarebbe un fucile.

In sostanza marito e moglie stavano per separarsi e proprio oggi si sarebbe dovuta tenere l’udienza. Dopo il drammatico fatto di sangue, il presunto omicida si è allontanato dalla villetta per costituirsi nella caserma dei carabinieri di Castelfranco.

L’uomo è tutt’ora sotto interrogatorio. “Lei me lo diceva proprio ieri, oggi avevano la sentenza di separazione, aveva paura. Mi diceva, ‘vedrai che farà qualcosa per mandarci via’”, ha detto una vicina di casa delle donne, citata dall’Agi, conversando coi giornalisti nei pressi dell’abitazione teatro dei fatti.

Lì vive anche un’altra persona, un ragazzino minorenne che, a quanto appreso, sarebbe figlio della coppia.