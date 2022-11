Paura nelle Marche, terremoto di magnitudo 5.5. Avvertite molte scosse

Torna la paura nelle Marche dopo una serie di forti scosse di terremoto, con la più potente delle quali è stata di magnitudo 5.5, e altre di 4 e superiori a 3.5.

Uno sciame sismico con almeno una ventina di repliche che ha provocato timore nel pesarese al punto che molti cittadini sono scesi in strada. La scossa principale, in un primo momento classificata a 5.7 dalla sala sismica dell’Ingv, è stata registrata alle 7:07 di stamane con epicentro in mare a 8 km di profondità a oltre una trentina di chilometri da Pesaro, seguita dopo qualche minuto da una di magnitudo 4 e poi altre di 3.8, 3,7. Altre scosse sono di natura strumentale.

Quella principale è stata avvertita in quasi tutto il centro nord e anche a Roma. Protezione civile in allerta. Al momento non si registrano danni a persone. Si stanno svolgendo le verifiche sulle strutture per capire se vi siano crepe di rilievo.

Le scuole in tutto il territorio pesarese e in altri centri sono state chiuse, anche la ferrovia adriatica è ferma. Il sisma, fa sapere Enac, non ha danneggiato scali aeroportuali come quello di Ancona. In qualche istituto scolastico sono caduti calcinacci sui banchi.

La scossa, fa sapere l’Ingv, è stata localizzata in mare a 31 Km a NE di Fano (60888 abitanti); 35 Km a E di Pesaro (94582 abitanti); 47 Km a NW di Ancona (100861 abitanti); 61 Km a E di Rimini (147750 abitanti) e a 87 Km a E di Cesena (96758 abitanti).