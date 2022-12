E’ MORTO IL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI

Foto Ansa 1 di 8

E’ morto Benedetto XVI. Aveva 95 anni. “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”, ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, ha aggiunto. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli”, riferisce la Sala stampa vaticana. Le condizioni di salute del Papa emerito si erano aggravate negli ultimi giorni. Il mondo Cristiano e Cattolico è in lutto. I funerali si terranno il 5 gennaio 2023 in Piazza San Pietro e saranno celebrati da papa Francesco.

Nato in Germania nel 1927 con il nome di Joseph Ratzinger, salì al Soglio Pontificio il 19 aprile 2005 dopo la morte del Pontefice polacco Giovanni Paolo II, di cui Ratzinger fu stretto collaboratore. Dopo l’elezione scelse il nome di Benedetto XVI.

Dopo qualche anno di pontificato, il papa “teologo” si dimise a sorpresa l’11 febbraio del 2013 motivando che non riusciva più a reggere il “peso” del ruolo di cui fu incaricato nel conclave, e perché “affaticato dall’età”, almeno questa la versione ufficiale…

In duemila anni ci fu un solo precedente di un papa che si dimise: il primo con Celestino V, il pontefice molisano eletto nel 1294 e dimessosi cinque mesi dopo. Dopo l’elezione dell’argentino Jorge Mario Bergoglio il 13 marzo 2013, nome Papa Francesco, in Vaticano ci sono stati due papi, uno ufficiale, Francesco appunto, l’altro, Ratzinger, “emerito”, il cui titolo era comunque rimasto sempre “Sua Santità”.

Ecco la lettera integrale delle dimissioni del 10 febbraio 2013 e annunciate al Concistoro il giorno dopo.

“Carissimi Fratelli,

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice. Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

Papa Benedetto XVI”.

