Si ribalta auto a Roma, 5 giovani morti e un ferito grave

Il luogo dell’incidente (Ansa) l’auto ribaltata e i soccorritori

E’ di 5 ragazzi morti il grave bilancio di un incidente stradale alle porte di Roma. Un altro giovane è gravemente ferito.

L’incidente è avvenuto questa notte intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana, dove per cause in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, si è ribaltata.

Secondo una prima valutazione a causare l’incidente sarebbe stata la velocità a cui viaggiava il mezzo. Le vittime sono tre ragazzi, tutti di 22 anni, e due ragazze, di 17 e 18 anni.

Probabilmente alla guida c’era uno dei ragazzi deceduti sul colpo perché l’auto è intestata alla madre. La Procura di Tivoli ha aperto una inchiesta. Si indaga per omicidio stradale contro ignoti.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri che dovranno accertare i motivi per i quali la Fiat 500 si è ribaltata, forse dopo avere urtato contro un palo della luce. Quattro persone sono morte sul colpo, una quinta è spirata dopo essere stata trasportata in ospedale. Un sesto giovane è stato trasferito in un nosocomio romano in codice rosso.

Verranno disposte le autopsie sui corpi dei cinque ragazzi. Al momento le salme si trovano nell’obitorio di medicina legale della Sapienza.

I deceduti, tutti di Fonte Nuova, sono Paolo Valerio, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti, Flavia Troisi e Giulia Sclavo.

Il ferito, Leonardo Chiapparelli, residente a Guidonia Montecelio, è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente, via Nomenatana, sono in corso rilievi a cura dei carabinieri della stazione di Fonte Nuova e sezione radiomobile della compagnia di MOnterotondo.