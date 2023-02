Processo Ruby ter, assolto Silvio Berlusconi: “Il fatto non sussiste”

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter.

Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula “perchè il fatto non sussiste”, hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

“Ruby è stata tutta un’invenzione – ha detto Karima el Mahroug – il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo. Ho bisogno di tempo per assimilare – ha aggiunto – ma sono contenta perché finalmente una parte di verità è venuta fuori”.

“Non c’è amarezza, è il nostro sistema giudiziario, abbiamo lavorato con profonda convinzione e le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione, che rimane, che ci siano state le false testimonianze e la corruzione”. Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ai cronisti dopo la sentenza del processo milanese sul caso Ruby ter con cui sono stati assolti Silvio Berlusconi e gli altri imputati. “Fateci prima leggere le motivazioni”, ha spiegato Siciliano a chi le ha chiesto se la Procura ricorrerà in appello.

“Felice per l’assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a proposito del processo Ruby ter e dell’assoluzione di Silvio Berlusconi.

“Finalmente il calvario finisce!”. Lo dice nell’Aula della Camera Paolo Emilio Russo di Forza Italia una volta appresa la notizia della assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter. Tutti i deputati di FI si sono alzati ad applaudire, in diretta TV: erano in corso le dichiarazioni di voto sul decreto ONG. (ansa)