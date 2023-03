Schianto contro un albero in Veneto: due ragazze morte e 2 feriti gravi

1 di 3

Due ragazze, di cui una minorenne, sono morte e due giovani uomini sono rimasti gravemente feriti a Motta di Livenza (Venezia) a causa dello schianto dell’auto su cui viaggiavano contro un platano.

I Vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, una Bmw, ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto i due uomini, uno di Pordenone, che sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in codice rosso in ospedale.

Nonostante i soccorsi il medico ha solo potuto constatare la morte delle due ragazze di 17 e 19 anni. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del tragico sinistro.

I quattro, tutti giovani, erano a bordo dell’auto condotta da un 19enne di Pordenone. Per cause in corso di accertamento l’auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia.

Le vittime sono una 19enne di origini greche che viveva a Ponte di Piave e una 17enne da Oderzo, morte all’istante. Gravemente feriti il 19enne, condotto in ospedale a Treviso, e un 18enne del luogo trasportato in ospedale a Mestre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Conegliano per i soccorsi e i rilievi di legge.

Le vittime

Si chiamavano Eralda Spahllari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17 anni, le due ragazze morte nell’incidente. Eralda Spahllari frequentava la scuola Lepido Rocco di Motta ed era residente a Ponte di Piave, voleva diventare estetista, mentre Barbara Brotto era di Oderzo.

La 19enne si trovava a fianco del conducente mentre la 17enne era sul sedile posteriore, sul lato sinistro, della Bmw 420 andata distrutta nello schianto contro un platano probabilmente a causa dell’alta velocità.

Gravemente feriti il guidatore del mezzo, un 19enne di Pravisdomini che è ricoverato in rianimazione all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e un 18enne di Motta di Livenza, trasportato in ospedale a Mestre, in condizioni gravi . L’incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Gorgo al Monticano lungo un rettilineo che porta a Motta di Livenza località dalla quale provenivano i giovani.