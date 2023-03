Altra intensa scossa in Umbria, magnitudo 4.6. Paura tra i cittadini

Un’altra intensa scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata in Umbria alle 20.08 di questa sera con epicentro a sei km da Umbertide, in provincia di Perugia. L’evento tellurico si è verificato dopo circa quattro ore dalla prima intensa scossa delle 16.05 di oggi, di magnitudo 4.4.

Dopo qualche minuto si è verificato un altro sisma di intensità 3.9, oltre ad altri eventi di natura strumentale. L’ultimo terremoto è stato registrato dall’Ingv a 8 km di profondità. Gente in strada in preda al panico a Perugia, che dista una ventina di chilometri dall’epicentro, e in altre città umbre.

Al momento non vengono segnalati danni a cose o persone. La protezione civile è al lavoro per monitorare eventuali danni alle strutture.