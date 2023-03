Intensa scossa di terremoto in Umbria, panico tra la popolazione

Un terremoto di magnitudo 4.4 si è verificato alle 16:05 di oggi in Umbria, con epicentro a 5 km di Umbertide, in provincia di Perugia. Il sisma è stato registrato a dieci km di profondità.

Non si segnalano al momento danni a cose o persone, ma la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, scesa in strada per la paura. Il terremoto è stato avvertito a Perugia, a 21 km dall’epicentro, e anche in molte città dell’Umbria, con vibrazioni sensibili avvertite anche in Toscana, Marche e Lazio.

La protezione civile umbra sta effettuando dei monitoraggi sulle strutture pubbliche ma al momento non vengono registrati danni, nonostante l’intensità del sisma. Sospesa a titolo precauzionale la circolazione dei treni.