Sanremo 2020, vince Diodato con il brano “Fai rumore”

E’ Diodato, con il brano “Fai rumore”, il vincitore della 70/a edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto Francesco Gabbani, con “Viceversa” mentre al terzo sono arrivati i Pinguini Tattici Nucleari, con “Ringo Starr”. Di seguito la classifica:

4) Le Vibrazioni

5) Piero Pelù

6) Tosca

7) Elodie

8) Achille Lauro

9) Irene Grandi

10) Rancore

11) Raphael Gualazzi

12) Levante

13) Anastasio

14) Alberto Urso

15) Marco Masini

16) Paolo Jannacci

17) Rita Pavone

18) Michele Zarrillo

19) Enrico Nigiotti

20) Giordana Angi

21) Elettra Lamborghini

22) Junior Cally

23) Riki

Alla terza volta all’Ariston, la seconda tra i Big, il cantautore Diodato trionfa con l’intenso brano “Fai rumore”, un atto di ribellione che fotografa l’amore nel senso più ampio possibile e allo stesso tempo un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità.

ASCOLTA IL BRANO DI DIODATO



Alle sue spalle Francesco Gabbani con Viceversa, al terzo la sorpresa Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. A Diodato vanno anche il Premio della Critica intitolato a Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla, per la sezione Campioni.

Il verdetto suggella un festival che consacra Amadeus e Fiorello, il bravo presentatore e l’infallibile scaldapubblico, il gaffeur inconsapevole e il badante 2.0, il “solito ignoto” e il re del karaoke come coppia da show: il gioco di sponda è riuscito, la complicità ha spazzato via le polemiche della vigilia, ‘Ciuri’ ha contagiato ‘Ama’, come dimostrano lo sketch iniziale, con Amadeus travestito da De Filippi per onorare la scommessa degli ascolti (questa edizione è stata in assoluto la più seguita dal 2002).

“I vertici Rai ci hanno proposto di fare il Sanremo bis: la risposta la daremo alla fine di questa puntata, la settimana prossima”, annuncia Fiore, tra il serio e faceto, all’inizio della serata che incoronerà il vincitore, ironizzando sulla durata extralarge del festival.