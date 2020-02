Terribile a Istanbul, aereo atterra e si spezza in tre. Decine di feriti

L'aereo, della compagnia turca Pegasus Airlines era partito da Smirne e, appena ha toccato terra a Istanbul, per cause da accertare, è sbandato finendo la sua corsa in una collinetta accanto alla pista. A bordo 177 persone

Tragedia sfiorata a Istanbul dove un aereo di linea con 177 passeggeri a bordo al momento dell’atterraggio si è spezzato in tre parti dopo essere uscito dalla pista dell’aeroporto Sabiha Gokcen. Fortunatamente non ci sono vittime, ma solo una cinquantina di feriti, compresi i membri dell’equipaggio.

L’aereo, della compagnia turca “Pegasus Airlines” era partito dalla città di Izmir, ma appena ha toccato terra a Istanbul, probabilmente per un atterraggio duro, è sbandato finendo la sua corsa in una collinetta accanto alla pista, dove si è spaccato e ha preso fuoco, poi subito domato dai pompieri.

Dalle immagini diffuse l’aeromobile appare spazzato in tre parti: in coda, nel tronco centrale e nella parte anteriore. L’aereo è poi stato evacuato e i feriti, 52, sono stati trasferiti in ospedale, ha fatto sapere il ministro dell’Interno turco. Nessuno sarebbe grave. Per gli altri passeggeri un enorme spavento. Una esperienza terribile che resterà viva per molto tempo.

Indagini sono in corso per accertare le cause. Ad aprire un fascicolo sull’incidente l’autorità giudiziaria di Ankara, fa sapere l’agenzia di stampa Anadolu. L’aeroporto è stato temporaneamente chiuso al traffico aereo.