Rallenta in Cina il contagio di Coronavirus: solo 8 nuovi casi in un giorno

Segnali positivi dalla Cina, che ha riportato solo otto nuovi casi di coronavirus in un giorno, il numero più basso dall’inizio dell’emergenza sette settimane fa. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, riferendo di sette vittime a causa del Covid-19. Cinque dei nuovi contagi sono stati registrati nella provincia di Hubei, epicentro della diffusione.

Anche in Corea del Sud le autorità sanitarie hanno riportato 110 nuovi casi di coronavirus nel Paese e una vittima nelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio meno alto da due settimane, ovvero dal 25 febbraio, che porta a 7.979 il totale dei contagiati nel Paese e a 67 quello dei morti. Lo hanno reso noto i Centri coreani per il controllo e la prevenzione della malattia. L’agenzia di stampa Yonhap segnala che per la prima volta in un giorno il numero delle persone guarite ha superato quelle che hanno contratto l’infezione.

