Forte scossa di terremoto in Grecia, magnitudo 5.9

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata nella notte (1.49 in Italia) a nord ovest della Grecia, con epicentro a 13 chilometri da Paramythia, località di quasi 8mila abitanti della regione dell’Epiro.

Il sisma, secondo i dati dell’istituto di geofisica italiano (Ingv), è stato localizzato a 14 km di profondità. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.

L’evento tellurico è stato distintamente avvertito dalla popolazione, non solo in tutta la Grecia ma secondo testimonianze, anche in Puglia, Albania, Macedonia e Kosovo.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb