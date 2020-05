Covid e crisi economica, proteste in tutto il mondo contro il lockdown: “Ora Basta”

1 di 30

In ogni angolo del mondo si stanno allargando a macchia d’olio le proteste dei cittadini contro il lockdown imposto dai governi per contenere l’emergenza epidemiologica Covid, trasformatasi in una vera e propria pandemia economica a causa della chiusura di piccole e medie aziende, con imprenditori e famiglie in ginocchio.

Dalla Svizzera alla Spagna, dalla Francia alla Germania, agli Stati Uniti, al Regno unito, alla Turchia, al Libano, per citarne solo alcuni, i cittadini rivendicano pacificamente i diritti costituzionali garantiti, come le libertà individuali violati, ma anche il diritto alla libertà di cura.

In tanti contestano infatti i governi e i colossi farmaceutici per la paventata introduzione del vaccino anticovid considerato “inefficace” da diversi scienziati perché “i virus mutano”. Un modo, dicono in sintesi, “per fare arricchire le case farmaceutiche a scapito della salute delle persone”. Su uno dei tanti cartelli si legge: “Basta lockdown”. “Il corpo è nostro e decidiamo noi”. La polizia in molti casi, come mostrano le foto della Reuters, reprime i manifestanti.

