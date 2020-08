In migliaia protestano a Berlino e Londra: “Stop alla farsa Covid”

Proteste nelle più importanti capitali europee contro le misure restrittive anti-covid. "No alle ondate permanenti. Il Coronavirus è strumento per instaurare dittatura globale"



Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

1 di 7

Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Berlino per protestare contro le misure anti-covid. Hanno gridato slogan contro la cancelliera Merkel e le scelte di restrizione imposte dal governo: “Stop alla dittatura del coronavirus”, “La mascherina è un bavaglio”, “Basta alle fake news di regime e media mainstream”, hanno urlato tra i tanti altri slogan. La polizia, in tenuta antisommossa, era in mezzo alla folla per invitare i manifestanti a rispettare il distanziamento, impossibile per la grande folla accorsa.

La manifestazione, autorizzata, è partita dalla Porta di Brandeburgo, con quasi cinquantamila persone e uno schieramento di centinaia di agenti. Le autorità avevano inizialmente deciso di non consentire la manifestazione temendo che i partecipanti previsti non potessero mantenere una distanza di 1,5 metri gli uni dagli altri o che non rispettino i requisiti per l’uso della mascherina.

Il divieto ha suscitato l’indignazione da parte degli organizzatori e dei loro sostenitori che hanno inondato i social con messaggi di rabbia. Ma alla vigilia della protesta, il tribunale amministrativo di Berlino si è schierato dalla parte dei manifestanti, dicendo che non c’era alcuna indicazione che gli organizzatori avrebbero “deliberatamente ignorato” le regole.

Nella notte è salita la tensione con qualche centinaio di manifestanti che si sono avvicinati al palazzo del Reichstag, l’odierno Bundestag, sede del parlamento tedesco. Ci sono stati scontri e feriti. La polizia avrebbe fermato decine di persone, poi rilasciate, e disperso i manifestanti. Esposto anche uno striscione con su scritto “Prima ondata, seconda ondata, ondata permanente?”.

Una protesta simile a quella di Berlino è stata fatta a Londra. Migliaia di persone sono scese in piazza per denunciare il regime di restrizioni imposte in nome del Covid. I manifestanti si sono radunati a Trafalgar Square per protestare contro la “dittatura sanitaria”, contro le restrizioni e il 5G. Sono stati alzati cartelli con la scritta “le maschere sono museruole” e “nuova normalità = nuovo fascismo”.

Proteste simili hanno avuto luogo a Parigi, Vienna e Zurigo dove in migliaia hanno urlano la loro rabbia contro il regime sanitario. “Il Covid è una farsa”, “E’ uno strumento che serve alle èlite per instaurare una nuova dittatura globale”, tra i tanti slogan e cartelli.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb