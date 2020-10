Covid: il lockdown di Madrid lede le libertà fondamentali, Giudici bocciano le misure del governo

Si muove qualcosa in Europa contro le restrizioni imposte dai governi ai cittadini con il pretesto della presunta emergenza sanitaria del Covid. Emergenza inesistente, secondo i dati ufficiali, ma il regime supportato dal mainstream corrotto manipola tutto. Incredibile il video degli asintomatici ricoverati in Campania

Si muove finalmente qualcosa in Europa contro le assurde restrizioni imposte dai governi ai propri cittadini con il pretesto della presunta emergenza sanitaria del Covid.

Dopo la sentenza del Tar di Strasburgo, che ha bocciato le mascherine all’aperto per violazione delle libertà individuali, la Corte Superiore di Giustizia di Madrid ha bocciato le misure di contenimento del coronavirus imposte dal governo alla capitale spagnola e ad altre nove città della provincia. Secondo i giudici la decisione sul lockdown parziale “lede i diritti e le libertà fondamentali”.

Il “lockdown parziale”, entrato in vigore da venerdì sera per circa quattro milioni e mezzo di abitanti, non obbligava di rimanere in casa, ma limitava la libertà di movimento fuori dal proprio Comune di residenza se non per motivi di lavoro, studio o salute. Una imposizione che era stata respinta con forza dalla presidente della città stato di Madrid Isabel Diaz Ayuso che aveva denunciato una “invasione di poteri”, presentando un ricorso in tribunale. Ricorso vinto. Nessuno potrà essere sanzionato dopo la sentenza dei giudici madrileni.

Il provvedimento del governo Sanchez era giustificato per la presunta impennata di casi che, come in Italia e in tutta Europa, è stato dimostrato dai dati ufficiali essere inesistente (ma pompato dai media mainstream), se è vero che circa il 95% dei positivi tracciati attraverso tamponi tarocchi sono falsi positivi, ovvero persone sanissime senza alcun sintomo e che spesso vengono ricoverati in ospedale senza validi motivi, magari lasciando fuori gli ammalati veri per le altre tante e gravi patologie.

Nelle ultime settimane ci sono stati una settantina di morti in Spagna per il virus presunto, ma finora nessuno specifica, né nella penisola iberica né in Italia, né altrove, se i decessi siano causati dal Covid oppure i pazienti siano deceduti per altre gravi malattie, che poi “tamponati” post-mortem avevano positività (sempre presunta). Decessi che tuttavia vengono catalogati come Covid.

In Italia questo avviene su diretta indicazione del ministero della Salute. Ad esempio, una delle tante assurdità è che se una una persona guarita dal coronavirus dopo qualche mese o anno dovesse morire di infarto o per un incidente stradale questo decesso deve essere classificato come morte da Covid. (Zaia dixit)

Una delle tante testimonianze arriva da un video che mostra due pazienti Covid che sono in ospedale in Campania sani e non intubati. “Siamo stati portati quì perché dicono che siamo malati, ma noi stiamo benissimo, non abbiamo niente”.

LEGGI ALTRO SUI MISTERI DEL COVID-19

