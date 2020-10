Attacco terroristico a Nizza, 3 morti e feriti. “Decapitata una donna”

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

E’ di almeno tre morti il bilancio di un attacco terroristico nei pressi della basilica di Notre-Dame, a Nizza, in Francia. Dalle prime informazioni vi sarebbero diversi feriti. L’autore dell’assalto, pare compiuto con un machete, sarebbe stato prima ferito e poi fermato dalla gendarmeria. Secondo testimonianze, gridava “Allah Akbar”.

“Una donna è stata decapitata”, dice un ufficiale di polizia di Nizza intervistato da una emittente televisiva. In un primo momento sembrava che ad essere decapitato fosse stato un uomo. L’aggressore, ha detto il funzionario, è stato ferito e si trova in ospedale. Non si esclude la presenza di complici.

Il premier francese, Jean Castex, ha lasciato l’Assemblea Nazionale per recarsi alla cellula di crisi in Place Beauvau, dopo l’attacco. “L’autore dell’attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar”, ha riferito il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, intervistato da BFM-TV. Per Estrosi, “non c’è alcun dubbio sulla natura dell’attacco”.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, si sta recando presso l’unità di crisi aperta al ministero dell’Interno di Parigi, in Place Beauvau, in seguito all’attacco alla basilica Notre-Dame di Nizza, fa sapere l’Eliseo.

L’inchiesta sull’attacco a Nizza è stata affidata alla procura antiterrorismo. Al momento si tratta di un’inchiesta per “omicidio” e “tentato omicidio”.

