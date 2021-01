Joe Biden è stato proclamato Presidente degli Stati Uniti. Scontri a Capitol Hill

Trump: "Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni ci sarà una transizione ordinata verso il 20 gennaio". Vittime, feriti e arresti durante l'assalto in Campidoglio, sede del congresso Usa.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

1 di 10

Il Congresso americano ha proclamato Joe Biden presidente degli Stati Uniti d’America. La proclamazione è avvenuta a camere riunite dopo il violento assalto a Capitol Hill da parte dei supporter di Donald Trump che criticano il risultato “alterato da evidenti brogli elettorali” in danno del presidente uscente, secondo i manifestanti e lo stesso Trump. Il parlamento ha respinto alcune contestazione avanzate da esponenti repubblicani dopo che la seduta era stata interrotta per l’irruzione dei manifestanti.

Dunque è fatta per Biden. Il presidente eletto si insedierà il 20 gennaio prossimo insieme alla vicepresidente Kamala Harris. “Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni ci sarà una transizione ordinata verso il 20 gennaio”, giorno del giuramento e dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca: lo afferma Donald Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca. “E’ la fine del più grande mandato presidenziale della storia, ma è solo l’inizio della nostra lotta per fare l’America di nuovo grande”, aggiunge. “Ho sempre detto che continueremo la nostra lotta per assicurare che solo i voti legali contino”, aggiunge Trump.

Si aggrava intanto il bilancio delle vittime in seguito agli scontri avvenuti ieri durante l’assalto al Congresso americano da parte dei sostenitori di Donald Trump. Oltre alla donna uccisa da colpi d’arma da fuoco esplosi da un agente del Campidoglio, altre tre persone sono morte per emergenze e complicazioni mediche. Sono stati colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia a uccidere Ashli Babbit durante le proteste. Lo ha riferito il capo della polizia di Washington, sottolineando che un’inchiesta è stata aperta sull’evento. La donna è stata colpita da un agente in uniforme della polizia del Campidoglio con la sua arma di servizio.

Sono 13 i feriti e 52 le persone arrestate, molte per violazione del coprifuoco disposto ieri dopo che un oceano di sostenitori di Trump si è riversato a Whashington per contestare il risultato elettorale “truccato”. Il sindaco di Washington ha esteso l’emergenza pubblica per altri 15 giorni, fino al 21 gennaio, il giorno dopo l’insediamento di Joe Biden, appuntamento per il quale si temono nuovi forti tensioni.