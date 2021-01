Forte terremoto di magnitudo 6.4 in Argentina. Si temono danni

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Un forte terremoto di magnitudo 6.4 si è verificato il 18 gennaio alle 23:46, ora locale, (le 3.46 in Italia del 19 gennaio), in Argentina, con epicentro nella provincia di San Juan, la parte occidentale del Paese, che ha una densità abitativa di oltre 700 mila abitanti.

Secondo l’Usgs, l’istituto di geofisica statunitense, il sisma è stato localizzato a una profondità di 20 km. La scossa principale è stata preceduta e succeduta da alcuni eventi attorno al 5′ grado della scala Richter. Il terremoto è stato avvertito in larga parte dell’America del Sud, in particolare in Cile.

L’epicentro si trova a un centinaio di km da Mendoza e a circa duecento da Santiago del Cile. Avvertito anche nelle province di Cordoba, Tucuman e San Luisa, nonché a Buenos Aires, che dista un migliaia di km da San Juan.

Al momento non si conoscono gli effetti di questa forte scossa, ma per intensità e durata si temono danni e crolli.

In aggiornamento