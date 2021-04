Trovata in Egitto la “Città d’oro perduta”. La più grande scoperta dopo tomba di Tutankhamon

1 di 11

In Egitto è stata annunciata la scoperta di quello che viene descritto come il più grande insediamento urbano mai rinvenuto nel Paese attraverso un ritrovamento presentato quale il secondo più importante dopo quello della tomba di Tutankhamon. Come riporta la pagina Facebook del ministero delle Antichità egiziano, si tratta di una “città d’oro perduta” di quasi 3.000 anni fa e il ritrovamento è stato fatto da una missione guidata dall’archeologo egiziano Zahi Hawass sulla sponda ovest del Nilo nella zona di Luxor, nel sud dell’Egitto.

La missione egiziana guidata da Hawass ha scoperto la città perduta sotto la sabbia, che era chiamata “Ascensione di Aton”, che risale al regno del re Amenhotep III, e la città continuò ad essere utilizzata da Tutankhamon, cioè 3000 anni fa, scrive il portale egiziano di archeologia “Atharmasr“.

Il dottor Zahi Hawass ha detto che in quest’area sono iniziati i lavori per la ricerca del tempio funerario del re Tutankhamon, perché i templi di Horemheb e Ay erano stati trovati prima.

Hawass ha confermato che la missione ha trovato la più grande città mai esistita in Egitto, fondata da uno dei più grandi sovrani dell’Egitto, il re Amenhotep III, il nono re della diciottesima dinastia, che governò l’Egitto dal 1391 al 1353 a.C. Suo figlio e futuro erede al trono, Amenhotep IV, “Akhenaton”, ha condiviso gli ultimi otto anni del suo regno.

Hawass ha aggiunto che questa città era il più grande insediamento amministrativo e industriale dell’era dell’Impero egiziano sulla Cisgiordania di Luxor, dove sono state trovate case in città, alcune delle quali erano alte circa 3 metri e divise in strade.

Hawass ha aggiunto: “Abbiamo scoperto una parte della città che si estende a ovest, mentre Deir el-Medina fa parte della nostra città”.

Gli scavi sono iniziati nel settembre 2020 e in poche settimane formazioni di mattoni di fango hanno iniziato ad apparire in tutte le direzioni e la missione è rimasta sbalordita quando hanno scoperto che il sito è una grande città in buono stato di conservazione, con muri quasi completi e stanze piene di strumenti di vita quotidiana Gli strati archeologici sono rimasti intatti per migliaia di anni e gli antichi abitanti li hanno lasciati come se fossero ieri.

La dottoressa Betsy Bryan, professore di egittologia alla Johns Hopkins University, ha affermato che la scoperta di questa città perduta è la seconda importante scoperta archeologica dopo la scoperta della tomba di Tutankhamon.

“La scoperta di questa città non solo ci offre uno sguardo raro sulla vita degli antichi egizi nell’era dell’impero, ma ci aiuterà anche a far luce su uno dei più grandi misteri della storia e sul perché Akhenaton e Nefertiti decisero di trasferirsi ad Amarna”

L’area di scavo si trova tra il Tempio di Ramses III a Medinet Habu e il Tempio di Amenhotep III a Memnon.

La missione egiziana iniziò a lavorare in questa zona alla ricerca del tempio funerario di Tutankhamon, e fu il re Ay, il successore di Tutankhamon, che costruì il suo tempio su un sito che fu successivamente adiacente sul lato meridionale al Tempio di Ramses III in Medinet Habu.

Il primo obiettivo della missione era quello di determinare la storia di questa città, poiché sono state trovate iscrizioni geroglifiche sui coperchi di ceramica dei vasi di vino, e riferimenti storici ci dicono che la città era composta da tre palazzi reali del re Amenhotep III, oltre al centro amministrativo e industriale dell’impero.

Un gran numero di scoperte archeologiche hanno confermato la storia della città, come anelli, scarabei, ceramiche colorate e mattoni di fango recanti i sigilli del re Amenhotep III, e dopo soli sette mesi di scavi, diverse aree o quartieri di quella città furono scoperto.

Nella parte meridionale, la missione ha individuato la panetteria, la zona cottura e le cucine complete di forni e utensili per la conservazione dell’argilla, che servivano un gran numero di operai e impiegati.

“Per quanto riguarda la seconda area, che è stata parzialmente divulgata, rappresenta il distretto amministrativo e residenziale, in quanto comprende unità più ampie e ben organizzate. Questa area è recintata da un muro a zig-zag, con un solo punto di ingresso che conduce a corridoi interni e aree residenziali. E questo solo ingresso che ci fa credere fosse una sorta di sicurezza in termini di poter controllare l’entrata e l’uscita in aree chiuse”.

“Le mura sinuose sono un raro elemento architettonico nell’architettura dell’antico Egitto e furono utilizzate principalmente alla fine della XVIII dinastia”.

“Per quanto riguarda la terza area, è l’officina, in quanto comprende su uno dei suoi lati l’area di produzione di mattoni di fango utilizzati per costruire templi e annessi, ei mattoni contengono sigilli recanti i cartigli del re Amenhotep III (Neb Maat Ra)”.

Sono stati scoperti un gran numero di stampi da fusione per la produzione di amuleti e delicati elementi decorativi, e questo è un’ulteriore prova della diffusa attività in città per produrre le decorazioni sia dei templi che delle tombe.

La missione ha trovato, in tutte le aree di scavo, molti strumenti utilizzati nell’attività industriale, come filatura e tessitura, e macerie di metalli e vetro, ma l’area principale per tale attività non è stata ancora scoperta.

All’interno di una delle stanze sono state trovate anche due insolite sepolture di una mucca o di un toro e sono ancora in corso ricerche per determinare la natura e lo scopo di queste sepolture.

È stata trovata anche una meravigliosa sepoltura di qualcuno con le braccia tese accanto a loro, i resti di una corda avvolta attorno alle ginocchia, e la posizione e la posizione di questo scheletro è piuttosto strana, e ci sono ulteriori ricerche su questo argomento.

Inoltre è stato ritrovato un contenitore contenente due galloni di carne secca o bollita (circa 10 kg) e reca pregevoli iscrizioni che si possono leggere: “Anno 37, bollito di carne per San Valentino della Terza Diga dalla macelleria della stalla“ Kha ”fatta dal macellaio Iwi.

“Questa preziosa informazione non solo ci dà i nomi di due persone che hanno vissuto e lavorato nella città, ma conferma anche che la città era attiva e ha determinato il tempo della partecipazione del re Amenhotep III con suo figlio Akhenaton”.

La missione ha anche trovato un testo inciso sull’impronta di un sigillo che recita: “Jim Ba Aten” che significa provincia di Aton al-Sata’, e questo è il nome di un tempio costruito dal re Akhenaton a Karnak.

Nel sito si legge che è stato anche scoperto un grande cimitero, la cui estensione non è stata ancora determinata, e la missione ha rinvenuto un gruppo di tombe scavate nella roccia di varie dimensioni, a cui si accede tramite scale scavate nella roccia, e vi è un comune caratteristica della costruzione di tombe nella Valle dei Re e nella Valle dei Nobili. Il lavoro è ancora in corso e la missione prevede di scoprire tombe incontaminate piene di tesori.

Gli scavi in ​​corso stanno dando agli archeologi l’accesso al livello originale di attività della città, poiché sono state svelate informazioni che cambieranno la storia e ci daranno una visione unica della famiglia Tutankhamon.

La scoperta della città perduta ci fornirà anche una comprensione più profonda della vita quotidiana degli antichi egizi in termini di modo in cui erano costruite e decorate le case, gli strumenti che usavano e come era organizzato il lavoro. Finora è stato scoperto solo un terzo dell’area e la missione continuerà gli scavi, compresa l’area identificata come potenziale sito del tempio funerario di Tutankhamon.

“Hawass” ha concluso che abbiamo molte informazioni su tombe e templi, ma questa è la prima volta che rivelano segreti sulla vita e l’età dei re.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb Seguici anche su TELEGRAM