Messico, crolla un ponte e il treno precipita: 23 morti e decine di feriti

23 persone sono morte a causa del crollo di un ponte a Città del Messico mentre un treno della metropolitana lo attraversava. Lo riferisce il sindaco della metropoli, Claudia Sheinbaum, secondo quanto riportato dai media messicani. Tra i morti, ci sono dei minori. I feriti ricoverati in ospedale sono 65. Il treno della metro, al crollo del ponte, è precipitato coi vagoni rimasti sospesi nel vuoto.

I soccorritori che stanno lavorando sul luogo del crollo del ponte si sono dovuti fermare “per il rischi di altri crolli”, ha detto ancora annunciando indagini per capire le cause del crollo. Nel frattempo è arrivata un gru per facilitare le operazioni di soccorso. Il sindaco esclude comunque che ci siano persone intrappolate sotto le macerie.

L’incidente è avvenuto attorno alle 22.30 ora locale, sulla linea 12. I video diffusi sui siti e social media hanno mostrato vagoni del treno sospesi a mezz’aria mentre le sirene delle ambulanze risuonano nelle vicinanze.

