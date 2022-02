Freedom Convoy, a Parigi camionisti in rivolta. Ora tocca a Roma e Bruxelles

1 di 8

Dopo l’imponente protesta dei camionisti canadesi, cui si sono uniti cittadini comuni, la campagna contro le restrizioni anti-covid si allarga a macchia d’olio e ha raggiunto l’Europa. I “Freedom Convoy” (convogli delle libertà) a Ottawa, hanno costretto il primo ministro Justin Trudeau alla fuga dal palazzo e ad allentare le misure restrittive.

A Parigi, in Francia, sono migliaia i camionisti in rivolta contro il regime Macron, che vorrebbe attuare lo stesso modus operandi che il suo collega banchiere Draghi sta attuando nel silenzio più assoluto del parlamento in Italia. A Parigi ci sono stati scontri con la Polizia, ma nessuno dei manifestanti si arrende. L’onda lunga della protesta, promettono, arriva prima a Bruxelles e poi a Roma accompagnati da slogan di Libertà, no alle restrizioni, no all’obbligo vaccinale e no a qualsiasi Green pass.

I cittadini (finalmente) dopo mesi di ipnosi mediatica stanno cominciando a svegliarsi e tentano ora di riappropriarsi delle libertà sottratte col pretesto del terrore sanitario.

Racconta Byoblu, che i camionisti francesi, accompagnati da auto, furgoni e altri mezzi, sono partiti all’alba dai sei angoli della Francia. Ieri mattina più di 2.600 veicoli, appunto tra Tir e macchine, hanno marciato verso Parigi e sono arrivati fino all’arco di Trionfo.

Le carovane con all’interno i manifestanti hanno preso parte all’iniziativa nata a gennaio in Canada dal nome Freedom Convoy.

Nonostante i divieti, sono riusciti ad arrivare con automobili e furgoni fino al centro della capitale francese e le forze dell’ordine in assetto antisommossa stanno cercando di fermarli.

I partecipanti al Freedom Convoy, che sta prendendo sempre più piede anche in Europa, contestano le restrizioni anti-Covid e l’obbligo di vaccinazione, oltre al discriminatorio Green pass.

A causa del blocco della gendarmeria hanno deciso di proseguire a piedi, raggiungendo gli Champs-Elysées. Sono stati segnalati alcuni scontri con la polizia, anche in Place d’Italie.

Nelle immagini che mostra Byoblu prese in diretta anche da Twitter, ad un automobilista che si rifiuta di scendere dall’auto viene rotto con un manganello il finestrino. Ma in altre si vede che i manifestanti hanno costretto al fuga mezzi della gendarmeria. Video

Sono momenti di alta tensione, ma il movimento di protesta nato in Canada sembra ormai inarrestabile e si espande prepotentemente in altri paesi europei e in Australia, dove i cittadini stanno manifestando contro una dittatura spietata.

Nessuno dei governanti al libro paga dell’alta finanza aveva immaginato che i camionisti potessero rivoltarsi in questo modo contro un sistema marcio e corrotto. Una manifestazione non violenta, ma molto incisiva perché coi Tir organizzati si riesce a bloccare tutto e tutti.

Prossima tappa Bruxelles, sede del potere Ue, e poi Roma, dove il regime di Draghi sta mettendo a dura prova la pazienza degli italiani, con la politica di destra e sinistra – falsa opposizione compresa -, al soldo delle case farmaceutiche. Da “prima gli italiani” a “prima la finanza speculativa” il passo è stato più breve di quanto potevamo immaginare.