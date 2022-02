Francia: “Né l’Ue né gli Usa vogliono uno scontro militare con la Russia”. Zelensky: “Siamo soli”

“Nessuno stato europeo, così come gli Stati Uniti, vuole uno scontro militare diretto con la Russia, perché la Federazione Russa è una potenza nucleare”, ha detto venerdì alla radio il ministro della Difesa francese Florence Parly citata dalla Tass.

“Non abbiamo dichiarato guerra alla Russia. Non credo che nessuno stato europeo o USA voglia combattere con la Russia”, ha detto. “Il nostro obiettivo è raggiungere un cessate il fuoco”.

Il ministro ha osservato che la Russia è una potenza nucleare e che anche la NATO dispone di tali armi. “Vuoi una guerra nucleare?” ha chiesto al conduttore radiofonico in risposta alla domanda più volte posta se la Francia intende inviare i militari a difendere l’Ucraina.

“Le armi nucleari sono armi di deterrenza, che non devono essere utilizzate”, ha aggiunto Parly. Il ministro ha spiegato che la priorità della Francia e della Nato è garantire la sicurezza degli Stati membri, soprattutto sul fianco orientale, e “l’Ucraina non fa parte dell’alleanza”, ha sottolineato.

Allo stesso tempo, ha rivelato che la Francia ha fornito forniture per la difesa all’Ucraina “per un po’”, senza fornire alcun dettaglio.

“Non spediamo attrezzature militari come aiuti umanitari. Esistono regole molto rigide per tali carichi e aderiamo a queste regole. Ma ci rendiamo conto che la situazione è molto grave”, ha affermato Parly, aggiungendo che la Francia sta esaminando scrupolosamente nuove richieste da parte di autorità ucraine e fornirà una risposta “molto veloce”.

Parole, quelle del ministro della Difesa francese, che confermano la delusione del presidente ucraino Vladimir Zelensky sul fatto che né l’Ue né gli Usa hanno intenzione di infilarsi in un conflitto i cui esiti potrebbero essere devastanti. Zelensky si sente abbandonato e sempre citato dalla Tass afferma che il suo Paese “ha finito per difendersi da solo”.

“Abbiamo finito per difendere il nostro Paese da soli. Chi è pronto a combattere al nostro fianco? Non vedo nessuno”, ha detto in un discorso video alla nazione, pubblicato sul suo canale Telegram venerdì sera.

Nelle sue parole, nessuno era pronto a garantire che l’Ucraina alla fine sarebbe diventata un membro della NATO. “Tutti hanno paura, tutti tacciono”, ha detto. “Hanno risposto che […] sono con noi, ma non sono pronti a renderci membri dell’alleanza”. Allo stesso tempo, il leader ucraino ha ringraziato i partner per il supporto. “Sono grato a ogni paese, che sta aiutando l’Ucraina con i fatti, non solo con le parole”, ha detto.

Giovedì mattina il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso televisivo che, in risposta a una richiesta dei capi delle repubbliche del Donbass, aveva deciso di effettuare un’operazione militare speciale al fine di proteggere le persone “che hanno subito abusi e genocidio del regime di Kiev per otto anni”.

Il ministero della Difesa russo ha rassicurato sul fatto che le truppe russe non prendono di mira le città ucraine, ma si limitano a colpire chirurgicamente e rendere inabili le infrastrutture militari ucraine. Non ci sono minacce di sorta per la popolazione civile.

