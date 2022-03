Ucraina, secondo colloquio (con stretta di mano) tra le delegazioni russe e di Kiev

1 di 4

Le delegazioni di Russia e Ucraina hanno avviato un secondo ciclo di negoziati a Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia. L’evento è stato trasmesso in streaming dall’agenzia di stampa bielorussa BelTA, citata dalla Tass.

Prima dell’inizio dei colloqui, i delegati si sono scambiati strette di mano.

La delegazione ucraina è arrivata giovedì sul luogo dei colloqui in elicottero. Il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha dichiarato che i colloqui si sarebbero svolti nella regione di Brest in Bielorussia, come previsto. Avrebbero dovuto iniziare alle 15:00, ora di Mosca.

Il 28 febbraio si è svolto nella regione di Gomel il primo round di colloqui russo-ucraini, della durata di cinque ore. I delegati russi sono stati guidati dal consulente presidenziale Vladimir Medinsky, il quale ha affermato che la delegazione russa era pronta a parlare con la parte ucraina per tutto il tempo necessario per raggiungere gli accordi che dovrebbero dare il via al cessate il fuoco.

Al momento non è dato sapere il contenuto dei colloqui né quali esiti abbiano avuto. Dal fronte russo sembrerebbe che le richieste siano mirate al ritiro della Nato dall’Ucraina e la smilitarizzazione del Donbass da parte delle milizie ucraine.

Gli Stati Uniti si aspettano che i colloqui russo-ucraini porteranno all’immediato arresto delle operazioni militari russe e al ritiro delle sue truppe dall’Ucraina, ha affermato il vicesegretario di Stato Christopher Robinson.

“Capisco che i colloqui tra la Russia e la Federazione ucraina si siano appena conclusi per oggi. Speriamo che alla fine questi si traducano nell’immediato arresto della sua invasione e nel ritiro delle forze russe dall’Ucraina”, ha affermato il funzionario.

Il secondo round di colloqui russo-ucraini si è concluso giovedì in Bielorussia. Il terzo round del dialogo dovrebbe aver luogo a breve.