Russia-Ucraina, Putin mobilita l’esercito: “L’Occidente ha superato i limiti di aggressione”

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato mercoledì una mobilitazione parziale in un discorso televisivo alla nazione, sottolineando le minacce all’esistenza del Paese poste dall’Occidente e l’inevitabile natura dell’operazione militare speciale in Ucraina.

La lunga linea del fronte, i continui bombardamenti delle aree di confine russe da parte dell’esercito ucraino e gli attacchi alle regioni liberate hanno richiesto la convocazione di militari dalla riserva, ha spiegato Putin.

La Russia chiamerà riservisti (300mila uomini) che hanno già prestato servizio nell’esercito e organizzerà il loro addestramento. I riservisti ei volontari del Donbass avranno diritto alle stesse garanzie di cui godono i militari a contratto.

Intanto dal 23 al 27 settembre le repubbliche del Donbass hanno indetto un referendum in quei territori per dare la possibilità ai cittadini russofoni di dire da che parte vogliono stare, se con l’Ucraina o con la Russia.

La Russia farà del suo meglio per la sicurezza dei referendum nella DPR, LPR e nelle regioni di Kherson e Zaporozhye, ha dichiarato mercoledì il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso televisivo alla nazione.

“I parlamenti delle repubbliche popolari del Donbass, così come le amministrazioni militare-civili delle regioni di Kherson e Zaporozhye, hanno deciso di indire referendum sul futuro di questi territori. Si sono rivolti a noi, alla Russia, con una richiesta di a sostegno di tale passo. Dovrei sottolineare la nostra determinazione a fare del nostro meglio per garantire condizioni sicure per lo svolgimento dei referendum affinché le persone esprimano la loro volontà”, ha affermato Putin.

Le autorità delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché delle regioni di Zaporozhye e Kherson, hanno deciso di indire referendum sull’adesione alla Russia come territori costitutivi della Russia. La votazione si svolgerà dal 23 al 27 settembre.

Il discorso di Putin in pillole

“Ho ordinato al governo di dare uno status legale ai volontari che combattono in Donbass

La maggior parte dei residenti di queste aree storiche in Ucraina non vuole rimanere sotto il giogo neonazista.

Abbiamo il dovere morale di non abbandonare queste persone (all’Ucraina).

Appoggiamo le richieste di referendum sollevate in quei territori.

Ho firmato il decreto che annuncia una mobilitazione parziale.

La mobilitazione avrà inizio oggi stesso.

L’Occidente ha superato ogni limite nella sua aggressione alla Russia.

L’Occidente ha deciso per la minaccia nucleare contro di noi.

Io dico all’Occidente: “Abbiamo parecchie armi per rispondere. Non è un bluff”.

Utilizzeremo tutte le risorse che abbiamo per proteggere il nostro popolo.

Il governo cercherà le risorse per aumentare la produzione di armi”.

La TASS ha messo insieme altri momenti salienti del discorso di Putin trasmesso in diretta dai canali televisivi russi.

Mobilitazione parziale

La linea di ingaggio del combattimento si estende ora per oltre 1.000 km nell’operazione militare speciale in Ucraina mentre gli attacchi terroristici di armi occidentali sono già in corso contro le aree di confine russe. “La NATO sta conducendo ricognizioni in tutto il sud della Russia in tempo reale, utilizzando sistemi avanzati, aerei e navi, satelliti e droni strategici”.

Anche il ricatto nucleare ha iniziato a essere utilizzato: “Ciò riguarda non solo i bombardamenti incoraggiati dall’Occidente della centrale nucleare di Zaporozhye, che potrebbero innescare un disastro nucleare, ma anche le dichiarazioni di rappresentanti dei principali paesi della NATO sulla possibilità e l’ammissibilità dell’uso di armi di distruzione di massa contro la Russia”.

Come proposto dallo stato maggiore russo e dal ministero della Difesa, la Russia chiamerà una mobilitazione parziale e queste misure inizieranno già il 21 settembre.

La Russia chiamerà riservisti, principalmente quelli che hanno prestato servizio nell’esercito. I cittadini mobilitati seguiranno la formazione necessaria e godranno delle stesse garanzie che vengono date al personale a contratto. Il governo russo e il ministero della Difesa uguaglieranno le formazioni di volontari del Donbass ai militari russi nel loro status.

Le autorità russe risolveranno immediatamente anche tutte le questioni relative alla fornitura alle imprese del settore della difesa delle forniture e delle risorse finanziarie necessarie.

Operazione militare speciale come misura richiesta

“Dopo che l’attuale regime di Kiev ha pubblicamente respinto la soluzione pacifica del problema del Donbass e, per di più, ha annunciato le sue rivendicazioni sulle armi nucleari, è diventato assolutamente chiaro che una nuova offensiva su larga scala sul Donbass, come è avvenuto due volte in passato, era inevitabile. Dopo di che sarebbe seguito un attacco alla Crimea russa, alla Russia”.

La risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina, proseguita dal 2014, non è andata bene per l’Occidente ed è per questo che i compromessi raggiunti ai colloqui di Istanbul sono stati respinti e gli accordi sono stati interrotti “in realtà su istruzione diretta dei paesi occidentali”.

Le repubbliche del Donbass e le regioni ucraine liberate si sono rivolte alla Russia con la richiesta di sostenere i referendum e Mosca farà del suo meglio per garantire sicurezza e protezione ai residenti di quei territori per fare la loro scelta. “Sosterremo la decisione sul loro futuro che prenderà la maggioranza dei residenti delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Zaporozhye e Kherson”.

La Repubblica popolare di Lugansk “è già stata praticamente completamente liberata dai neonazisti”. Le battaglie nella Repubblica popolare di Donetsk continuano e “là il regime occupazionale di Kiev ha creato una linea profondamente stratificata di fortificazioni a lungo termine nell’arco di otto anni”.

Le minacce dell’occidente sono inammissibili

Ci sono state dichiarazioni nei paesi occidentali sulla necessità della disintegrazione della Federazione Russa, come nel caso dell’URSS nel 1991, “in una serie di regioni e aree in guerra fatale”. La Russia ha sempre fermato coloro che cercavano la supremazia mondiale e lo farà di nuovo adesso.

Anche la Russia adotterà misure urgenti per preservare la sua indipendenza. “Coloro che stanno tentando di ricattarci con armi nucleari devono essere consapevoli che i venti dominanti possono anche girare dalla loro parte”.

“I cittadini russi devono essere fiduciosi: l’integrità territoriale della nostra Patria, la nostra indipendenza e libertà saranno assicurate. Consentitemi di ribadirlo: questo sarà assicurato con tutti i nostri mezzi a disposizione”.