Rappresaglia russa per la distruzione del Ponte in Crimea. Missili su tutta l’Ucraina

La presidente di FdI a Vox, partito di destra in Spagna in vista delle prossime elezioni: "Speriamo che l'Europa sia capace di dimostrare la solidarietà che ci aspettiamo. Ma ora ci siamo riscoperti deboli. Per anni ci hanno detto che il commercio globale era la risposta ma non è andata così". E sulla crisi dell'energia Meloni ribadisce: "La crisi energetica sta provocando in Italia l'invio di bollette insostenibili per le famiglie e le imprese: una cosa che deve finire immediatamente". Plauso anche di Orban.