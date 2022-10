Calca alla festa di Halloween in Corea del Sud, almeno 120 morti e oltre cento feriti

1 di 8

Almeno 120 persone sono morte e più di cento sono rimaste ferite in una calca della folla a Itaewon, Yongsan-gu, nel centro di Seul, capitale della Corea del Sud, per le celebrazioni di Halloween. Lo fanno sapere le autorità e i media coreani. La drammatica calca è iniziata in un noto locale della capitale nella notte tra sabato e domenica, ora coreana.

Intorno alle 23:30, i soccorritori stavano conducendo la RCP su dozzine di persone che hanno perso i sensi vicino all’Hamilton Hotel a Itaewon, secondo quanto riferito. Secondo le prime informazioni, sul posto c’erano circa 50 pazienti in arresto cardiaco.

Circa 100.000 persone sono state nel quartiere dei divertimenti per tutta la giornata di sabato per celebrare il primo fine settimana di Halloween.

A seguito della segnalazione dell’incidente, il presidente Yoon Suk-yeol ha dichiarato: “Tutti i ministeri e le agenzie correlati, guidati dal ministro della pubblica amministrazione e della sicurezza, dovrebbero fare ogni sforzo per fornire prontamente aiuto alle vittime”, secondo le autorità.

Il presidente ha anche chiesto misure di sicurezza per far fronte alle emergenze che potrebbero essere innescate in occasione degli eventi di Halloween che si svolgono in tutto il paese. Secondo quanto riferito, anche il sindaco di Seul Oh Se-hoon ha deciso di tornare immediatamente dal suo viaggio di lavoro in Europa.