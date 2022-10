Russia: Da Kiev e GB attacchi terroristici alla flotta navale che presidia il trasporto del grano

Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico di Genova: "I numeri dei morti sono fittizi, non servono a nessuno. Il bollettino dei morti è sbagliato perché dà informazioni sbagliate. Molti pazienti sono in terapia intensiva per un altro motivo e gli hanno trovato un tampone positivo”. Si a Commissione d'inchiesta