Sisma in Siria e Turchia, oltre 7.000 vittime e ventisettemila feriti

Si aggrava il bilancio delle delle vittime dopo i violenti terremoti che hanno colpito lunedì la Turchia e la Siria: i morti salgono a 7.100, secondo una stima provvisoria. Lo mostrano i dati ufficiali, mentre i soccorritori sono ancora alla ricerca di sopravvissuti intrappolati sotto le macerie.

Funzionari e medici hanno affermato che 5.434 persone sono morte in Turchia e 1.712 in Siria, portando così il totale delle vittime a 7.146, riferisce l’agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad, come riporta Anadolu, facendo sapere che i feriti sono 26.721 e gli edifici distrutti 5.775.

Centinaia di migliaia gli sfollati che dovranno passare la seconda notte in tenda o all’aperto. I soccorsi sono resi difficilissimi dalle condizioni climatiche avverse. I soccorritori scavano per cercare di salvare quanti più sopravvissuti possibili sotto i cumuli di macerie nonché per l’allestimento di mense e tendopoli.

Si continua a scavare mentre non si fermano le scosse. C’è un italiano che ancora manca all’appello. “Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3 in collegamento dall’Unità di crisi della Farnesina.

Intanto, è vera emergenza umanitaria in Siria dove non arrivano gli aiuti necessari richiesti. Il ministro degli affari esteri siriano citato dall’agenzia Sana, ha accusato gli Stati Uniti e l’Ue di “ostacolare l’invio degli aiuti umanitari alla Siria a causa delle sanzioni unilaterali dell’occidente”. La situazione più critica è ad Aleppo, dove manca di tutto. Sul posto ci sono i russi, impegnati pure in Turchia, e associazioni di volontari di qualche altro paese.