Da Usa e Ue nessun aiuto alla Siria. L’Italia invia armi a Zelensky e raccoglie fondi. Ma arrivano a destinazione?

1 di 3

Mentre l’occidente coccola Zelensky e mentre gli italiani e il governo si godono spensierati il festival di Sanremo, in Siria si sta vivendo una catastrofe umanitaria di dimensioni bibliche. Nessun aiuto dai paesi Ue e dagli Usa che hanno imposto allucinanti sanzioni unilaterali a Damasco. E nemmeno dopo un evento catastrofico di queste dimensioni l’asservito blocco euro-atlantico sta muovendo un dito per aiutare milioni di persone sofferenti.

Sul posto, nel nord del paese, ci sono i russi – impegnati anche in Turchia -, in supporto alla popolazione che è rimasta senza gli aiuti dell’occidente cosiddetto democratico, attento a chiacchiere ai diritti umani e alla solidarietà.

In soccorso dei siriani stanno man mano arrivando gli aiuti da paesi come la Libia, l’Arabia saudita, Libano, India e Pakistan, oltre naturalmente a Mosca.

Mercoledi sera è arrivato all’aeroporto internazionale di Aleppo un aereo libico con un carico di 40 tonnellate di aiuti, costituiti da generi alimentari, forniture mediche, coperte e un ambulanza per aiutare i siriani colpiti dal terremoto. Quattro aerei dell’emirato, di giordani, indiani e pakistani sono arrivati ​​all’aeroporto di Damasco, portando aiuti ai terremotati, fa sapere l’agenzia Sana.

In Italia, che conta come il due di briscola sullo scacchiere internazionale, nonostante i proclami, i media pubblicizzano il numero verde dove donare denaro per aiutare quelle popolazioni, scudandosi con l’Unicef, altro carrozzone simile alla Fao (che doveva sfamare i bambini africani e invece ha ingrassato i conti dei manager Onu, ndr), per intenerire i donatori con le immagini dei bambini estratti vivi dalle macerie. Una vergogna!

Per curiosità, ci sarebbe da chiedersi se i milioni raccolti con gli Sms per tutte le emergenze umanitarie siano mai e in quali proporzioni giunti davvero a destinazione. A guardare le cronache degli ultimi eventi sismici, dall’Irpinia all’Aquila fino ad Amatrice e al centro Italia, dove la ricostruzione a distanza di anni non è ancora completata, si sospetta che oltre ai fondi dei governi, sia arrivato poco o nulla da quel numero verde. Ci sarebbe da indagare.

Il governo italiano invece di inviare ingenti e urgenti aiuti umanitari in Siria (e Turchia), prosegue imperterrito a inviare armamenti – per un valore di svariati miliardi di euro -, al regime nazista di Zelensky, il comico oggi venuto in Europa per incontrare i suoi burattinai a Londra e in Francia.