Sisma, in Turchia la linea ferroviaria deformata di alcuni metri

A causa delle potenti scosse di terremoto tra Turchia e Siria, danni si sono verificati sulla linea ferroviaria che attraversa Sekeroba Mahallesi, nel distretto Turkoglu di Kahramanmaras (quasi al centro tra gli epicentri di Gazientem e l’Elbistan, dove si sono verificate le forti scosse di lunedì). Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu pubblicando alcune foto.

Dalle immagini si vede chiaramente come la linea ferrata è stata fortemente deformata dal sisma fino a cambiare direzione in un punto, formando una curva rialzata di alcuni metri dall’assetto originario. Non è escluso che la linea, ovviamente inagibile, sia compromessa anche in altre parti dove ancora non si è riusciti a giungere.

Accanto alla ferrovia, nelle foto scattate probabilmente con un drone, si notano alcune casette rimaste in piedi, ma danneggiate, con vicino tende e mezzi per ospitare le persone in questi giorni drammatici. Si nota anche dell’acqua fuoriuscita per la rottura delle condotte idriche.

La protezione civile turca sta monitorando anche altre tratte ferroviarie. I danni alle strutture pubbliche essenziali, tra Turchia e Siria, sono ingentissimi, compresi gli impianti di energia elettrica e appunto delle condotte dell’acqua potabile. Senza parlare delle antenne e dei ripetitori di telefonia che sono fuori uso. I collegamenti che si vedono nei media occidentali vengono fatti con i satellitari.