Non bastava il sisma. Raid israeliani contro la Siria: morti e feriti a Damasco

Almeno un missile ha colpito durante la scorsa notte il quartiere Kafar Souseh di Damasco, danneggiando gravemente un edificio residenziale e causando diversi morti e feriti, ha riferito domenica l’agenzia di stampa statale Sana. Il governo siriano ha accusato dell’attacco l’esercito israeliano.

Una raffica di missili sparati dalle alture del Golan occupate ha colpito Damasco e i suoi dintorni intorno a mezzanotte, e anche se le difese aeree siriane sono state attivate, almeno uno dei razzi “ostili” ha colpito direttamente un edificio residenziale a più piani, ha detto l’agenzia.

Almeno cinque persone, tra cui un soldato, sono state uccise e altri 15 civili feriti nell’attacco, ha riferito a Sana una fonte militare siriana, aggiungendo che “l’aggressione israeliana” ha portato alla “distruzione di un certo numero di abitazioni civili” e altro “materiale danno.”

Le forze di difesa israeliane non hanno riconosciuto l’attacco, in linea con la loro politica di lunga data di non discutere di operazioni al di fuori del paese. Tuttavia, citando un diritto preventivo all’autodifesa contro l’Iran, Israele ha effettuato “centinaia” di bombardamenti e attacchi missilistici contro la Siria dal 2011. La Siria ha ripetutamente protestato contro i raid come una violazione della sua sovranità, senza alcun riscontro alle proteste di Damasco.

Il bombardamento missilistico di domenica è il primo grande attacco da quando una serie di devastanti terremoti ha ucciso migliaia di persone nel nord della Siria meno di due settimane fa. La vicina Turchia, che ha subito morti e distruzioni catastrofiche, ha ricevuto più attenzione e aiuti internazionali, con i soccorritori di tutto il mondo che sono accorsi per aiutare.

Nel caso della Siria, solo poche nazioni selezionate sono venute in suo aiuto, con il governo di Damasco che ha incolpato le sanzioni occidentali e un blocco economico nonché un’occupazione guidata dagli Stati Uniti per anni per aver esacerbato la crisi e ostacolato gli sforzi di soccorso.

Cuba e lo Yemen condannano il rais israeliano a Damasco

Cuba ha condannato fermamente l’ultima aggressione israeliana che ha colpito aree residenziali di Damasco e dintorni, provocando la morte di cinque persone e il ferimento di altre 15.

“Cuba condanna con la massima fermezza l’ultimo bombardamento israeliano di Damasco”, ha detto in un tweet il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez, avvertendo che questo atto irresponsabile rappresenta una minaccia per la sicurezza regionale.

Rodriguez ha aggiunto che questa aggressione viola la sovranità della Siria, soprattutto dopo il devastante terremoto che ha scosso di recente il Paese e ha causato la morte di migliaia di persone.

A sua volta, Johana Tablada, vicedirettore degli affari statunitensi presso il ministero degli Esteri cubano, ha condannato l’aggressione e ha affermato che questi attacchi sono atti selvaggi contro persone che hanno sofferto per una guerra che si trascina da anni.

Ha sottolineato che tutto ciò che è accaduto è dovuto all’impunità dell’entità israeliana ed è anche dovuto alla politica dei ‘due pesi e due misure’ adottata dagli Stati Uniti e dai paesi occidentali.

“L’aggressione sionista a Damasco è una flagrante violazione della sovranità, indipendenza e integrità territoriale della Siria”, ha affermato il ministero degli Esteri yemenita, citato dal sito web di Almasirah, aggiungendo che Damasco ha il diritto di prendere tutte le misure necessarie per difendersi e proteggere il suo territorio.

Il ministero degli Esteri yemenita ha invitato la comunità internazionale a condannare la palese aggressione sionista, che contraddice la Carta delle Nazioni Unite e tutte le norme e convenzioni internazionali, esprimendo piena solidarietà al governo e al popolo siriano.

Da parte sua, anche la leadership regionale del Partito socialista arabo al-Baath nello Yemen ha condannato con la massima fermezza l’aggressione israeliana alla Siria.

La leadership regionale del partito ha criticato il vergognoso silenzio del mondo e delle istituzioni della comunità internazionale, guidate dalle Nazioni Unite, riguardo a questa aggressione criminale, e ha invitato i paesi e i popoli arabi e islamici a esprimere la loro condanna per questo comportamento aggressivo e vile.

Ha inoltre invitato la comunità internazionale e le Nazioni Unite ad assumere una posizione chiara e forte per quanto riguarda il rispetto della sovranità della Siria e ad approvare una ferma risoluzione del Consiglio di sicurezza per porre fine alle ripetute aggressioni dell’entità sionista e delle organizzazioni terroristiche contro i siriani, sottolineando la piena solidarietà al governo e al popolo siriano.

Intanto, la Direzione Generale delle Antichità e dei Musei siriani (DGAM) ha affermato che l’aggressione israeliana che ha preso di mira le zone dell’alba della domenica a Damasco e nelle sue vicinanze ha causato ingenti danni all’Istituto Tecnico per le Arti Applicate, nella Cittadella di Damasco e al Centro Culturale Kafr Souseh.

Una fonte della DGAM ha detto al giornalista dell’agenzia Sana che i danni hanno colpito gli uffici amministrativi della Cittadella di Damasco e hanno causato una imponente distruzione dell’Istituto Tecnico per le Arti Applicate e dell’Istituto Intermedio per le Antichità e i Musei, che sono tutte istituzioni educative.

La fonte ha aggiunto che le squadre tecniche affiliate alla Direzione stanno conducendo un primo sopralluogo per valutare i danni.