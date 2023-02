La disastrosa passerella di Meloni a Kiev. La “patriota” si è inchinata al comico Zelensky

E’ stata un disastro totale la visita della premier italiana Giorgia Meloni a Zelensky, a Kiev, dove il giorno prima si era recato il presidente Usa Joe Biden.

Nel tentativo di sfuggire alle aspre polemiche sul taglio del superbonus, la presidente del Consiglio – che manca da due settimane a palazzo Chigi -, ha “distratto” costruttori e famiglie, che vantano miliardi di crediti azzerati dal decreto capestro, facendosi un giro internazionale prima a Varsavia, in Polonia, per poi recarsi in treno nella capitale ucraina per una “passerella” vergognosa con il “leader maximo” che, spalleggiato dagli Usa e dalla sua colonia Ue, sta trascinando il mondo verso la terza guerra mondiale con la sua mania di protagonismo e la pretesa di armi sempre più potenti per poter sconfiggere sul campo (ipotesi molto remota) la Russia di Putin, che è tra le prime potenze nucleari al mondo, il cui leader ha fatto sapere all’assemblea della federazione che ha sospeso il trattato “New Start” con gli Usa, sulla non proliferazione di armamenti nucleari. Una decisione ha fatto piombare nel panico tutto l’occidente.

Durante la conferenza stampa congiunta tra Meloni e il comico Zelensky, quest’ultimo ha risposto a una domanda di un cronista sul caso Berlusconi, il quale aveva detto giorni fa che se fosse stato premier non avrebbe mai incontrato né parlato con lui. E il presidente ucraino non aspettava altro che questa domanda-assit per rovesciare veleno contro uno degli alleati più influenti dell’esecutivo italiano.

Lei, la Meloni, imbarazzatissima, non sapendo cosa rispondere, ha improvvisato una replica raccontando, nel disagio generale, che in sostanza non conta ciò che ha detto e pensa il suo alleato, ma parlano i fatti varati in parlamento che ha approvato tutte le misure dell’invio di aiuti militari a Kiev.

Una figuraccia barbina in mondovisione, la sua, che anziché difendere l’alleato, si è di fatto inchinata al fantoccio Zelensky seguendo una politica in continuità con Draghi, anzi, peggio. Non rendendosi conto, al contrario di Victor Orbàn (suo “ex” amico, molto più coraggioso e un vero patriota), che continuare a inviare armi al regime nazista di Kiev, alimenta all’infinito un conflitto che, come ha giustamente ricordato Putin, è stato iniziato dopo il colpo di Stato finanziato da Soros nel 2014 (la rivoluzione colorata euromaidan), con cui è stato rovesciato un presidente democraticamente eletto, Viktor Janukovyc, e insediando il fantoccio filo-occidentale Petro Poroshenko, colui che ha iniziato a massacrare i cittadini ucraini russofoni del Donbass; un’opera proseguita in modo criminale da Volodymyr Zelensky, che prima dell’intervento della federazione russa, stava ammassando le truppe ucraine per la “soluzione finale” dei cittadini delle repubbliche filo-russe, come Hitler nel terzo Reich.

Di una donna che dopo undici anni di opposizione, è riuscita a vincere le elezioni senza avversari, o se c’erano non sono stati votati dopo il disastro socio economico provocato dal governo “dei migliori”, ci si aspettava un netto cambio di rotta; ci si aspettava una politica “patriottica” e “sovranista”, due concetti che ha ripetuto fino alla nausea in campagna elettorale, ma da quando è al potere sta facendo di tutto per sganciarsi da quel ruolo premiato dagli elettori, assecondando le folli politiche Ue e del blocco militare Euro-Atlantico, la Nato, guidato dagli Stati Uniti.

Nella sua visita, la Nostra in modo scontato, come se fosse un Draghi o un Macron qualsiasi, ha ribadito che il suo governo non tentenna nel sostegno a Kiev, aggiungendo che l’Italia contribuirà alla ricostruzione dell’Ucraina. Con quali fondi non è dato sapere: forse con i miliardi di crediti sottratti, con un colpo di spugna, ai costruttori edìli e alle famiglie italiane?