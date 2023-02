Biden a Kiev, Zakharova: “Ha chiesto prima garanzie di sicurezza a Mosca. Poi la sceneggiata”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha osato fare una visita “coraggiosa” a Kiev solo dopo aver ottenuto garanzie di sicurezza dalla Russia, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova durante un briefing mercoledì. Lo riporta l’agenzia Tass.

“Biden non ha osato visitare Kiev senza avvertire la Russia e senza chiedere alla parte russa di garantire la sua sicurezza”, ha osservato.

La portavoce ha aggiunto che “la visita del leader Usa è stata messa in scena con dramma, ma, in realtà, assomigliava a un palcoscenico fallito in un teatro di provincia”.

“Per attribuire un po’ di drammaticità a questo momento, hanno anche suonato l’allarme antiaereo”, ha proseguito. “Anche se hanno detto in anticipo alla gente di Kiev di non prestarvi attenzione, a causa dell’assenza di qualsiasi minaccia reale. Tutti hanno avvertito il loro vicino: Biden sta per arrivare, lanceranno la sirena, ma va bene, possiamo restare casa o fare altro di personale, perché è una parte della messa in scena.”

“Se Washington ha voluto dare un altro esempio ai suoi alleati su come sostenere il regime di Kiev, non è andata troppo bene”, ha concluso Zakharova. “Soprattutto tra le forti affermazioni secondo cui hanno il controllo totale della situazione e Kiev ha resistito e sta per vincere”.