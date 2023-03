Disastro ferroviario in Grecia, collisione ad alta velocità tra due treni: decine di morti e feriti

Disastro ferroviario in Grecia. Un treno passeggeri che trasportava centinaia di persone, tra cui molti studenti universitari, si è scontrato ad alta velocità con un treno merci nel nord della Grecia. Il bilancio provvisorio è di circa 40 morti e un centinaio di feriti. Tra le vittime ci sarebbero molti giovani.

Diversi convogli sono deragliati e almeno tre hanno preso fuoco dopo la collisione poco prima della mezzanotte di martedì vicino alla città di Tempe mentre il treno passeggeri stava emergendo da un sottopassaggio autostradale.

Le squadre di soccorso – riporta l’agenzia Ekathimerini – hanno illuminato il teatro della tragedia con i riflettori prima dell’alba di mercoledì mentre cercavano i sopravvissuti tra i rottami contorti. Dopo l’alba, sono intervenuti gru e mezzi pesanti per spostare grandi le carrozze deragliate.

I funzionari hanno detto che molti dei passeggeri a bordo del treno da Atene a Salonicco erano studenti universitari che tornavano a casa dopo aver festeggiato il Carnevale durante il lungo weekend.

“Questa è una tragedia terribile che è difficile da comprendere”, ha detto il vice ministro della Salute Mina Gaga. “Mi dispiace così tanto per i genitori di questi bambini.”

I sopravvissuti hanno detto che diversi passeggeri sono stati lanciati attraverso i finestrini dei vagoni del treno a causa dell’impatto. Hanno detto che altri hanno combattuto per liberarsi dopo che il treno passeggeri ha ceduto, sbattendo contro un campo vicino a una gola, a circa 380 chilometri (235 miglia) a nord di Atene.

“C’erano molti grossi pezzi di acciaio”, ha detto un residente locale che ha affermato di essere stato uno dei primi ad accorrere sul luogo del disastro. “I treni sono stati completamente distrutti, sia quello passeggeri che quello merci”.

Il testimone ha detto che persone stordite e disorientate stavano scappando dai vagoni posteriori del treno. “Le persone, naturalmente, erano spaventate, molto spaventate”, ha detto. “Si guardavano intorno, cercando; non sapevano dove fossero”.

I treni si sono schiantati poco prima della Valle di Tempe, una gola che separa le regioni della Tessaglia e della Macedonia. Costas Agorastos, governatore regionale della Tessaglia, ha dichiarato alla televisione greca Skai che i due treni si sono schiantati frontalmente ad alta velocità. “Le prime due carrozze non esistono più e la terza è deragliata”, ha detto.

I soccorritori che indossavano lampade frontali hanno lavorato nel fumo denso, estraendo pezzi di metallo maciullato dai vagoni per cercare le persone intrappolate. Altri hanno perlustrato il campo con torce elettriche e controllato sotto i resti dei treni. Si ritiene che molti dei morti siano stati trovati nel vagone ristorante vicino alla parte anteriore del treno passeggeri.

I sanitari dell’ospedale nella vicina città di Larissa hanno detto che almeno 25 dei feriti hanno riportato ferite gravi.

“Il processo di evacuazione è in corso e si sta svolgendo in condizioni molto difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni”, ha dichiarato Vassilis Varthakoyiannis, portavoce del servizio antincendio greco.

Le cause della collisione non sono ancora chiare. Due funzionari delle ferrovie sono stati interrogati dalla polizia. I passeggeri che hanno riportato ferite lievi o sono rimasti illesi sono stati trasportati in autobus a Salonicco, 130 chilometri (80 miglia) a nord. La polizia ha preso i loro nomi al loro arrivo, nel tentativo di rintracciare chiunque potesse essere disperso.

Un adolescente sopravvissuto ha detto ai giornalisti che poco prima dell’incidente ha sentito una forte frenata e ha visto delle scintille, poi c’è stata una frenata improvvisa. “La nostra carrozza non è deragliata, ma quelle davanti sì sono distrutte”, ha detto, visibilmente scosso. Il giovane ha aggiunto che la prima carrozza ha preso fuoco e che ha usato una borsa per rompere il finestrino del suo scompartimento e scappare.

La società ferroviaria “Hellenic Train” ha fatto sapere che il treno passeggeri diretto a nord per Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, aveva a bordo circa 350 passeggeri.

Superstiti hanno descritto la collisione alla televisione di Stato come “molto potente” aggiungendo che è stata “una notte terribile”. “La parte anteriore del treno è stata distrutta. … Stiamo facendo entrare le gru e speciali attrezzature di sollevamento per rimuovere i detriti e sollevare i vagoni ferroviari. Ci sono detriti sparsi tutt’intorno al luogo dell’incidente. I funzionari hanno detto che l’esercito è stato contattato per fornire assistenza.

La società “Hellenic Train”, che negli ultimi anni ha aggiunto servizi ad alta velocità, è gestito dal Gruppo FS italiano, che gestisce servizi ferroviari in diversi paesi europei, scrive l’agenzia Ekathimerini.

“Hellenic Train” è la società di trasporto ferroviario greca per passeggeri e merci controllata da Trenitalia del gruppo Fs dal 2017 e conosciuta fino al 2022 come TrainOse.

Il governo greco dispone 3 giorni di lutto nazionale

Il governo greco ha deciso mercoledì di tenere un lutto ufficiale di tre giorni a seguito dello disastro ferroviario più grave nella storia del paese.

Durante il periodo del lutto, la bandiera greca sventolerà a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici, mentre tutte le celebrazioni pubbliche sono annullate.

Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis si sta recando a Larissa dove verrà informato dell’incidente, ha detto il suo ufficio citato da Ekathimerini.