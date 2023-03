L’assalto a Capitol Hill, lo sciamano vichingo scortato dalla Polizia

1 di 8

I dubbi erano sorti sull’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2020 sono stati confermati. Il presunto attacco al Campidoglio americano non è stato ideato da Donald Trump, come si è voluto far credere, ma è stato orchestrato a tavolino dai suoi avversari. Una farsa che doveva servire ad addossare la colpa al Tycoon, che subito dopo fu censurato dai maggiori social, fb e twitter, con profili e pagine dell’ex presidente seguiti da milioni di followers chiusi all’istante.

A distanza di tre anni sono state rese pubbliche le immagini video che ritraggono lo sciamano con le corna da vichingo, tale Jacob Chansley, che viene addirittura scortato dalla polizia a presidio del presunto assalto. Era lui che guidava gli scontri, ma non è stato bloccato né arrestato nell’immediatezza, come invece si doveva, perché a capo dei rivoltosi trumpiani. Anzi, in quel giorno in cui ci fu il giuramento di Joe Biden, al vichingo (dipinto come un rozzo leghista di antica memoria), è stato concesso fare una sorta di visita turistica sia in Campidoglio che al Senato.

A pubblicare le immagini sono stati il New Tork Post e Fox News. Nelle clip si vede lo sciamano che guidato dai poliziotti circola tranquillamente tra le stanze degli edifici più importanti e presidiati al mondo, dopo la Casa Bianca.

Scrive il Nyp: “Il filmato del circuito di video sorveglianza appena reso pubblico del 6 gennaio 2021, mostra due agenti della polizia del Campidoglio che scortano Jacob Chansley, il cosiddetto “QAnon Shaman” con le corna che è diventato il simbolo della rivolta, attraverso le sale del Campidoglio e fino alla porta stessa del Senato degli Stati Uniti.

Il filmato trasmesso dal programma Fox News di Tucker Carlson lunedì sera mostra gli ufficiali che seguono da vicino Chansley mentre vaga per i corridoi del Campidoglio, a torso nudo e con il viso “truccato” nonché una pelliccia in testa con le corna vichinghe.

“Praticamente ogni momento del suo tempo all’interno del Campidoglio è stato registrato su nastro”, afferma Carlson, a cui è stato concesso l’accesso esclusivo dal presidente della Camera Kevin McCarthy a 40.000 ore di filmati di sorveglianza di quel giorno all’interno e intorno al Campidoglio, che non sono mai stati visti prima dal pubblico.

“I nastri mostrano che la polizia del Campidoglio non ha mai fermato Jacob Chansley. Lo hanno aiutato. Hanno agito come le sue guide turistiche”. Un teatrino utile per demolire Trump, il 45° presidente Usa odiato dai dem americani e dallo stato profondo di Washington.