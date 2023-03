Drone Usa, Mosca: “Provocazione ai nostri confini. Aveva transponder spenti”

1 di 5

“L’avvicinamento di un drone americano MQ-9 ai confini del nostro Stato, in Crimea, con i suoi transponder spenti, che è una violazione del regime temporaneo per lo spazio aereo, è un’altra provocazione. Sono sicura che qualsiasi tentativo di violare i confini della Russia dovrebbero essere duramente puniti”. Lo ha detto Olga Kovitidi, membro del Consiglio della Federazione dalla Crimea, citata dalla Tass.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che la mattina del 14 marzo le capacità di controllo dello spazio aereo delle Forze aerospaziali hanno individuato un drone MQ-9 statunitense nei pressi della penisola di Crimea. Come specificato dal ministero, il drone americano ha volato con i transponder spenti “violando i confini dell’area coperta dal regime temporaneo per l’uso dello spazio aereo istituito ai fini dell’operazione militare speciale”.

Secondo i militari, i caccia russi non hanno impiegato i loro armamenti a bordo, il drone è andato in volo incontrollato a seguito di una brusca manovra, ha perso quota e si è schiantato in acqua.

L’MQ-9 Reaper è un drone modulare da ricognizione e attacco progettato da General Atomics Aeronautical Systems. Il drone è dotato di un motore turboelica che gli consente di accelerare fino a oltre 400 km/h. Presenta una durata di volo di 24 ore.

Ieri il Comando Usa in Europa aveva fornito la sua versione chiedendo lumi a Mosca per il presunto attacco di un caccia russo al drone Usa. Nella nota diramata, tuttavia ci sono contraddizioni. Si parla che il mezzo aereo, dopo essere stato compromesso, “è stato fatto precipitare in acque internazionali” nel Mar Nero; elemento che fa pensare che il drone stava nei pressi nello spazio aereo russo come sostiene il Cremlino, mentre un generale dell’Us Air Force ha dichiarato che il velivolo volava già sopra “lo spazio aereo internazionale” per svolgere “operazioni di routine”. Se ci si trovava già, perché dire di essere stati costretti a farlo precipitare in acque internazionali?, è la domanda che molti si pongono.