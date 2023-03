Ucraina, la Russia esorta gli Stati Uniti a non continuare sulla strada dell’escalation

La Russia esorta gli Stati Uniti a non continuare sulla strada dell’escalation, ha detto mercoledì ai giornalisti il ​​viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, commentando gli appelli del Congresso degli Stati Uniti a fornire a Kiev munizioni a grappolo. “Chiediamo agli Stati Uniti di non intensificare”, ha detto, rispondendo a una domanda della Tass.

L’alto diplomatico ha anche sottolineato che gli Stati Uniti hanno dimostrato ancora una volta il loro coinvolgimento diretto nella crisi ucraina fornendo a Kiev armi sempre più letali.

“Considerano di fornire al regime di Kiev sistemi sofisticati moderni, ancora più letali, a più lungo raggio. Pertanto, gli Stati Uniti si mostrano ancora una volta come una parte direttamente coinvolta nel conflitto”, ha affermato il diplomatico.

Ryabkov ha sottolineato che il Congresso degli Stati Uniti non si è nemmeno reso conto “quali conseguenze potrebbe portare una simile iniziativa per la sicurezza della NATO guidata dagli Stati Uniti e per qualsiasi possibilità di normalizzare potenzialmente le relazioni con Washington”.

Il quotidiano ‘Politico’ ha riferito in precedenza che quattro repubblicani di alto rango al Senato degli Stati Uniti e alla Camera dei rappresentanti hanno inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, esortando il leader americano a fornire all’Ucraina munizioni a grappolo.