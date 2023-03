Capo della sicurezza russa definisce gli Stati Uniti “il più grande dittatore del mondo”

“Washington in realtà vìola la sovranità di altri paesi mentre afferma di sostenere la libertà di parola. Gli Usa sono il più grande dittatore del mondo”. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev in un’intervista a Rossiyskaya Gazeta citata dalla Tass.

“Mentre parlano in malafede di libertà di scelta, gli Stati Uniti, che si sono autoproclamati il ​​più grande dittatore del mondo, in realtà si limiteranno ad abusare dei paesi di cui hanno vìolato la sovranità e la democrazia”, ​​ha detto, commentando l’imminente Summit per la Democrazia.

Patrushev ha sottolineato che questo evento, organizzato dalla Casa Bianca, “si svolge certamente nel quadro della corsa presidenziale americana, già iniziata”, credendo che il vertice sarà “un altro incontro a favore dell’ordine mondiale, in cui Washington vuole svolgere un ruolo centrale a tempo indeterminato, e ci si può aspettare che eventuali dissidenti vengano etichettati come ‘stati non democratici'”.

“Ancora una volta, gli Stati Uniti si proclamerà difensore del diritto internazionale e dichiarerà che il resto del mondo deve seguirne le regole. Gli oppositori geopolitici saranno deliberatamente accusati, falsamente, di crimini di guerra e corruzione, ma come al solito chiuderanno un occhio ad atti reali di genocidio e frode finanziaria commessi con l’approvazione della Casa Bianca”, ha aggiunto Patrushev.

Il segretario del Consiglio di sicurezza afferma anche che “verranno fatte promesse per nutrire gli affamati e liberare coloro che sono stati ingiustamente imprigionati. Tuttavia, rimarranno in silenzio sul fatto che circa un quinto di tutti i prigionieri nel mondo sono detenuti nelle carceri statunitensi, compresi quelli condannati a più ergastoli. Sosterranno con zelo i diritti delle minoranze sessuali e imporranno ‘un’agenda verde’ in tutto il mondo, aggravando la crisi energetica nei paesi satellite”, ha avvertito Patrushev.